В Ленобласти трое избили водителя за замечание

Ранее судимые люди были задержаны оперативниками.

Вечером 13 января трое жителей города Сясьстрой избили мужчину, который сделал им замечание за неподобающее поведение. Всех троих удалось задержать, сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел поздно вечером. Водитель автомобиля "Нива" не смог молча проехать мимо группы людей в возрасте 28, 31 и 31 лет и сделал им замечание за то, что они шли вдоль дороги и вели себя несдержанно, мешая окружающим. Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Волховскому району прибыл на место происшествия, где потерпевший смог подробно описать нападавших и указать их направление.

Вскоре оперативники увидели около дома №28 на Советской улице подходящую по описанию группу людей. Мужчины, заметив патрульную машину, попытались скрыться. Однако сотрудникам Росгвардии удалось их задержать и доставить в отдел полиции. Задержанные оказались ранее судимы за побои.

Водителя "Нивы" с телесными повреждениями госпитализировали. По факту случившегося ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.