В Ленобласти невестка избила свёкра бейсбольной битой

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию поступил звонок с информацией о том, что в г. Сертолово, в д. 5 по ул. Любимой, находится человек с ножевым ранением.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что между мужчиной 1970 года рождения и его невесткой произошел конфликт. Женщина несколько раз ударила его бейсбольной битой, затем нанесла ножевые ранения.

Пострадавший был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что случившееся он считает личным делом и просит не проводить проверку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти мужчина убил жену в День Победы.

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