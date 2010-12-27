В Ленобласти стартует конкурс "Доступная среда каждому"

Основной целью конкурса является повышение уровня доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и формирования условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 2отношенческих" барьеров.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и комитет по социальной защите населения Ленинградской области информируют о проведении конкурса среди наиболее обустроенных объектов для доступа людей с ограниченными физическими возможностями в различных сферах жизнедеятельности "Доступная среда каждому!".

Основной целью конкурса является повышение уровня доступности объектов и услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и формирования условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения "отношенческих" барьеров.

Результатом конкурса является общественное признание и подтверждение доступности объекта логотипом "Доступная среда каждому!", а также вручением сертификата.

Принять участие в конкурсе приглашают организации и учреждения всех форм собственности по номинациям:

- "Доступный объект – общественный транспорт",

- "Доступный объект – государственная организация",

- "Доступный объект – коммерческая организация",

- "Доступный объект – спортивная организация",

- "Доступный объект – общественная организация",

- "Доступный объект – организация образования",

- "Доступный объект – организация здравоохранения",

- "Доступный объект – организация социальной защиты",

- "Доступный объект – молодежная организация",

- "Доступный объект – организация культуры".

Заявки на участие можно направлять до 31.10.2019 г. на адрес электронной почты комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка: aa_glazkova@lenreg.ru или комитета по социальной защите населения: osipova@kszn.lenreg.ru.

Источник: пресс-служба админстрации МО "Выборгский район" ЛО