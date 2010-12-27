В Ленобласти стартовал отбор участников для программы "Создай свой бизнес за 5 недель"

Профессиональные бизнес-тренеры и наставники, среди которых известные спортсмены, расскажут об эффективных инструментах развития бизнеса в спортивной сфере для действующих предпринимателей и стартапов.

В Ленинградской области стартовал отбор участников для программы "Создай свой бизнес за 5 недель".

В объявленный в регионе Год здорового образа жизни для областных предпринимателей организована программа бизнес-акселерации, направленная на создание спортивных и ЗОЖ-проектов.

Профессиональные бизнес-тренеры и наставники, среди которых известные спортсмены, расскажут об эффективных инструментах развития бизнеса в спортивной сфере для действующих предпринимателей и стартапов. К примеру, российская конькобежка, двукратный призер Олимпийских игр, руководитель проекта "Школа Чемпионов" Екатерина Лобышева поделится опытом создания и развития частных спортивных школ.

В течение пяти недель пройдут интенсивные занятия с наставниками, мастер-классы, разборы кейсов, по результатам которых участники программы подготовят готовые для реализации бизнес-планы. Отбор и обучение пройдут в Центре компетенций в сфере массового спорта и ЗОЖ Ленинградской области, созданного на базе центра "Мой бизнес".

Программа призвана оказать поддержку в открытии и развитии бизнеса в спортивной сфере Ленинградской области. Проект реализуется региональным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области при поддержке комитета по молодежной политике и комитета по физической культуре и спорту.

Напомним, на развитие социального бизнеса, к которому относятся ЗОЖ-предприниматели, в 2019 году из областного бюджета выделено 15 млн рублей в виде субсидий. В регионе активно развиваются фитнес-клубы, секции по различным видам спорта для детей и взрослых, предприниматели активно участвуют в популяризации здорового образа жизни.

Увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в спортивной отрасли является одной из основных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Источник: пресс-служба ЛО