В Ленобласти спрос на аренду загородных домов для туристов вырос на 41%

Вместе с ростом спроса на 39% выросло и количество предложений.

В Ленобласти на 41% увеличился спрос на туристическую аренду загородных домов. Об этом сообщила пресс-служба "Авито Недвижимость".

Вместе с ростом спроса на 39% выросло и количество предложений. Специалисты посчитали, что в преддверии Нового года аренда загородного дома в Ленобласти обойдется примерно в 5000 рублей в сутки. Это в два раза меньше, чем стоимость жилья в Приморском крае и Московской области.

Также популярностью среди туристов пользуется жильё в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Кемеровской области.

В Петербурге начали продавать хостелы из-за пандемии.

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