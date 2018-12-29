В Ленобласти развивается сеть гериатрических отделений

Региональный проект "Старшее поколение" стал частью нацпроекта "Демография" и с 2019 года получил федеральное софинансирование.

В Ленинградской области развивается сеть гериатрических отделений в рамках проекта "Старшее поколение", которое реализуется комитетом по социальной защите населения и комитетом по здравоохранению Ленинградской области.

Выездные бригады и гериатрические кабинеты уже работают в различных медицинских учреждениях региона. Специальное обучение с применением современных методик прошли свыше 100 врачей и медицинских сестер.

Региональный проект "Старшее поколение" стал частью нацпроекта "Демография" и с 2019 года получил федеральное софинансирование – медицинские организации получат около 5 млн. рублей на проведение прививочной кампании для пожилых граждан, содержащихся в специальных учреждениях, а также проживающих в селах.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО