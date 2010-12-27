В Ленобласти продолжается прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово"

В рамках премии предусмотрены семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Продолжается прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово". Конкурс лучших реализованных проектов, инициирован Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году. Цель - содействие сохранению языкового многообразия России.

"Языковое разнообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Поэтому не случайно 2019 год был объявлен ЮНЕСКО международным Годом коренных языков. Премия "Ключевое слово" как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России и, конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким", - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрены семь номинаций: "Лучший мультимедийный проект", "Лучший издательский проект", "Лучший научный проект", "Лучшая социальная инициатива", "За сохранение малых языков", "За особые заслуги" и специальная номинация "Социально ответственный бизнес".

Заявки принимаются до 15 октября по электронной почте konkurs@phkp.ru.

Затем экспертный совет, в состав которого входят известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Награждение победителей состоится 25 октября в Москве на форуме-диалоге "Языковая политика: общероссийская экспертиза".

Положение о премии "Ключевое слово" и образец заявки размещены на сайте ФАДН России.

Источник: пресс-служба ЛО