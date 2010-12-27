В Ленобласти "полицейский" ограбил пенсионерку в собственной квартире

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

12 декабря в городе Сланцы Ленинградской области в квартиру пенсионерки ворвался мужчина в погонах и, применив физическую силу, забрал сбережения пожилой женщины.

Инцидент произошел около 13:00, когда в дверь квартиры дома по улице Свердлова постучались. 76-летняя хозяйка открыла, так как на пороге стоял мужчина, представившийся полицейским. После того, как человек в форме зашел в дом, он напал на старушку и схватил с тумбочки кошелек с деньгами. Добычей злоумышленника стали три тысячи рублей.

Правоохранительные органы разыскивают "полицейского". По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".