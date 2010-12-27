В Ленобласти пьяного мужчину подозревают в домогательстве к 5-летней девочке

Подозреваемого в насилии над дочерью своей сожительницы задержан для прояснения ситуации.

14 декабря в Ленобласти мужчину подозревают в развращении 5-летней дочери своей сожительницы, сообщили правоохранительные органы Санкт-Петербурга.

Известно, что днем ранее в отделение полиции с заявлением обратилась женщина, которая рассказала, что ее сожитель домогался до ее маленькой дочки. Отмечается, что медики осмотрели ребенка и не зафиксировали внешних повреждений половых органов.

Оперативники задержали подозреваемого, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося ведется проверка.