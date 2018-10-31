В ЛенРТК поменяли тарифы на захоронение ТКО постфактум: бизнес озадачен

Имеет ли обратную силу решение комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области?

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области серьезно озадачил предприятия, работающие в сфере захоронения и обработки твердых коммунальных отходов. В начале марта ЛенРТК решила поменять установленный ими же тариф на захоронение ТКО. Теперь, по логике чиновников, представители полигонов должны будут полностью пересчитать все свои сделки за первые два месяца 2019 года. Представители бизнеса считают, что это невыполнимо, а также напоминают ЛенРТК об отсутствии "обратной силы" у подобных решений.

Все началось в середине декабря 2018 года, когда ЛенРТК установила тариф на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов в Ленинградской области на период с 01.01.2019 по 30.06.2019. Два десятка предприятий, которые работают в данной отрасли на территории Ленинградской области, в январе-феврале осуществляли свою деятельность по установленному тарифу. Однако 1 марта 2019 года в ЛенРТК передумали и понизили тариф. Его падение варьируется от 50 до 100 рублей за тонну на период первого полугодия. Причем речь идет не о понижении на будущее: компании обязали пересчитать тариф на весь период с 1 января по 30 июля.

Произошедшее связано с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2019 года "О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду". С марта приказ вступил в силу на территории Ленинградской области. Это естественно: федеральное решение не могло не отразиться на деятельности предприятий в регионах. Вопрос вызывает лишь реверсивное применение новых нормативов. Ведь не менее 17 предприятий за январь-февраль заключило тысячи сделок на вывоз мусора по установленному областными чиновниками тарифу. Как теперь "отмотать все назад и заключить по-новому" - никто не знает. Тем более, что ни законодательство, ни постановления правительства в сфере ценообразования не позволяют задним числом устанавливать ставку тарифа, подлежащего государственному регулированию.

По нашим данным, уже несколько компаний-полигонов обратились в ЛенРТК с требованием пересмотреть принятое решение.

Напряжение между полигонами и комитетом по тарифам было и до этого. Последние тарифы, по мнению основных операторов, подсчитаны некорректно. ЛенРТК не учитывает расходы на обработку и сортировку мусора. По новому закону ее осуществляют сами полигоны: эту нагрузку возложили на бизнес, а в тарифы не включили. Хотя люди работают, платится аренда, работает аппаратура. Все это не учтено. Кроме того, у самих областных чиновников расходятся цифры. Правительство закладывает план на размещение значительного объема отходов, а ЛенРТК в тарифе эти объемы трактует в меньшую сторону. Что касается новой ситуации, то мы не понимаем, что делать. Каким образом пересчитать все постфактум. Положение предприятий в области переработки ТКО очевидно ухудшается прокомментировал ситуацию председатель региональной общественной организации "Экологическое сообщество" Сергей Санне

Отметим, что в числе предприятий, которых коснулось нововведение ЛенРТК, находятся такие крупные игроки, как "Профспецтранс", "Промотходы", "Полигон ТБО", "РАСЭМ", "Читый город", "Эко Плант" и другие.