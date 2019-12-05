В ДНР оценил идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса

В качестве оценки там вспомнили минские соглашения.

В ДНР не приняли предложение Киева сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске.

Глава местного МИД Наталья Никонорова отметила, что предложение Украины противоречит минским соглашением. По ее мнению, процесс потеряет смысл, если переговорщиков будет выбирать Киев. Она считает, что идея власти Незалежной указывает на их нежелание договариваться с легитимными представителями республик.

Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, привлечения новых участников и замены действующих Украине со своей стороны следовало бы начать выполнять свои обязательства по комплексу мер,

— добавила она.

Видео: YouTube / Министерство информации ДНР