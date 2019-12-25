В Курской области 8 детей с коронавирусом допустили к занятиям в школе

О положительных тестах детей просто не предупредили.

В Курской области в одной из районных школ 8 детей с положительным тестом на коронавирус пришли на занятия в школу.

"Курск.ТВ" сообщает, что в Рыльске 8 школьников с коронавирусом были допущены на занятия. Не так давно школьный учитель заболел, у него был подтвержден коронавирус, у всех учеников были взяты тесты, и детей отправили на карантин.

Ни одному из родителей не пришел ответ. Родители не стали поднимать панику, справедливо полагая, что если бы тест был положительным, то им немедленно бы сообщили, и было начато лечение.

После положенных 2 недель карантина дети пришли в школу и были допущены на занятия. Только после 2 уроков выяснилось, что у 8 детей в классе положительные тесты на коронавирус.

Родители сообщили СМИ, что виновных найти не удалось, медики сваливают все на школу, а школа на медиков.

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Фото: pixabay