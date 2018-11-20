В Купчино водитель погрузил в багажник сбитого пешехода

В результате проверки было установлено, что автомобиль принадлежит 34-летней жительнице Петербурга.

В пятницу во Фрунзенском районе Петербурга водитель погрузил в багажник тело сбитого пешехода. Об этом сообщает "78".

1 февраля в отдел полиции обратился местный житель. По словам мужчины, 31 января в 19:30 у станции метро "Международная" автомобиль марки Mercedes сбил пешехода, после чего водитель иномарки вышел из машины, запихнул сбитого в багажник и уехал с места происшествия.

В ходе проверки информации очевидец перестал выходить на связь. Владельцем авто оказалась 34-летняя жительница Петербурга. Сейчас выясняется, кто был за рулем в момент аварии.