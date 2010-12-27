В Купчино с балкона сняли 6-летнюю девочку, которая звала маму

Вскоре мама забрала малышку из больницы.

Накануне в полицию позвонили жильцы дома 58 по Малой Балканской улице и сообщили, что на балконе стоит ребенок и кричит, зовет маму. На место прибыли правоохранители и обнаружили девочку по имени Захира. Ее доставили в 7 отдел полиции, а затем отправили в Детскую больницу №5 имени Филатова.

В ходе проверки было установлено, что квартира съемная, в ней зарегистрирована 68-летняя пенсионерка.

Вскоре в больницу за малышкой явилась ее мать, 26-летняя уроженка Киргизии. По словам женщины, она проживает в указанной квартире "у родственницы". Она предъявила свидетельство о рождении на дочь.