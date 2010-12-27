В Купчине у прохожего отобрали сигареты под дулом пистолета

Мужчина не смог ночью разминуться с преступником и выкупил свою жизнь за пару сотен и пачку сигарет.

В ночь на 10 декабря в Купчине мужчина стал жертвой ограбления. К счастью для него, злоумышленнику хватило пачки сигарет и двухсот рублей, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в половине третьего ночи на улице Пловдивской. Житель Петербурга возвращался домой, когда на пустынной улице его остановил прохожий, у которого не было сигарет, но был пистолет. Злоумышленник потребовал у потерпевшего деньги и закурить.

33-летний местный житель, пошарив по карманам, насобирал 200 рублей и отдал "грабителю" пачку LD. Напавшего добыча устроила, и он дальше пошел по своим делам. Далеко он уйти не смог, так как его задержал, оказавшийся поблизости, наряд полиции.

Обладателем двухсот рублей оказался 46-летний гражданин Молдовы, у которого при себе был травматический пистолет Borner Sport 708. Мужчина задержан.