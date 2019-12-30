В Крыме отреагировали на шествие в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве. В мероприятии приняло участие около 1 тысячи человек.
Аксенов назвал шествие "шабашем" и написал, что крымчане благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями.
Он также добавил, что если Украина и движется в Европу, то только в нацистскую Германию 30-ых годов.
Видео: YouTube / NEWSONE
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