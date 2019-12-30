В Крыме отреагировали на шествие в честь Бандеры

Свое мнение выразил глава региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве. В мероприятии приняло участие около 1 тысячи человек.

Аксенов назвал шествие "шабашем" и написал, что крымчане благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями.

Он также добавил, что если Украина и движется в Европу, то только в нацистскую Германию 30-ых годов.

Видео: YouTube / NEWSONE