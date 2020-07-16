В Кремле ответили на обвинения Британии о кибератаках

Одно из обвинения касалось попыток кражи данных о вакцине от коронавируса.

В Кремле отвергли обвинения Великобритании о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова РФ не имеют к этому никакого отношения.

Он также добавил, что Россия не причастна ко взломам фармкомпаний Англии с целью сбора информации о разработках вакцины от коронавируса.

Ранее с обвинения в сторону РФ выступил глава британского МИД Доминик Рааб, по словам которого Москва пыталась повлиять на исход выборов в британский парламент, состоявшихся в декабре 2019 года. Помимо этого Национальный центр кибербезопасности страны выпустил доклад, где обвинил спецслужбы РФ в попытках похитить данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавирусной инфекции.

Видео: Youtube/660 NEWS