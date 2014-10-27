В Тосненском районе двое мужчин изнасиловали молодую петербурженку

В Тосненском районе неизвестные совершили нападение на девушку.

Вечером 21 сентября в отдел полиции номер 74 обратилась 20-летняя девушка, которая сообщила о групповом изнасиловании. По словам потерпевшей, над ней надругались двое мужчин.

Преступление произошло около двух-трех часов ночи накануне в поселке Ям-Ижора на улице Пушкинская около дома номер два в Тосненском районе. На пострадавшую напали двое неизвестных и совершили насильственные действия.

В настоящее время девушку госпитализировали в Городскую больницу для освидетельствования. Материалы дела переданы в Следственный комитет Санкт-Петербурга.