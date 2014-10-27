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В Тосненском районе двое мужчин изнасиловали молодую петербурженку
Сегодня, 9:24
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lesjasap
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В Тосненском районе двое мужчин изнасиловали молодую петербурженку

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В Тосненском районе неизвестные совершили нападение на девушку.

Вечером 21 сентября в отдел полиции номер 74 обратилась 20-летняя девушка, которая сообщила о групповом изнасиловании. По словам потерпевшей, над ней надругались двое мужчин. 
 
Преступление произошло около двух-трех часов ночи накануне в поселке Ям-Ижора на улице Пушкинская около дома номер два в Тосненском районе. На пострадавшую напали двое неизвестных и совершили насильственные действия. 
 
В настоящее время девушку госпитализировали в Городскую больницу для освидетельствования. Материалы дела переданы в Следственный комитет Санкт-Петербурга. 
Теги: изнасилование , тосненский район
Категории: Новости СПб

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