В Красном Селе изнасиловали и ограбили молодую кассиршу

В Красном Селе у озера на кассиршу сетевого магазина напал мужчина "азиатской" внешности.

В Красном Селе изнасиловали и ограбили молодую женщину. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

В субботу, 12 мая поздно вечером 29-летняя кассир сетевого магазина возвращалась домой через Верхний парк по проспекту Ленина к Безымянному озеру. В нескольких десятках метров от дома 12 по улице Равенства к девушке сзади подошел мужчина "азиатской" внешности, на вид не старше 23 лет. Насильник был низкрослый, одет в белую футболку и джинсовую жилетку.

По словам потерпевшей, мужчина схватил ее за руку, вырвал мобильный телефон и совершил насильственные действия сексуального характера.После этого преступник скрылся.

По заявлению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.