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В Ленобласти у детского санатория нвшли тело погибшего, который приехал с Украины
Сегодня, 12:24
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Shdaria
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В Ленобласти у детского санатория нвшли тело погибшего, который приехал с Украины

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В Комарово у детского санатория обнаружили тело гражданина с Украины.

2 сентября в курортном районе Санкт-Петербурга нашли тело мужчина, который оказался жителем Украины. В настоящее время выясняются причины смерти.

Как рассказали очевидцы, труп погибшего обнаружили под забором детского психоневрологического санатория "Комарово" в 09.00 утра. На место происшествия прибыли сотрудники правоохрнительных органов и установили, что тело принадлежит 31-летнему гражданину Украины. Также выяснилось, что мужчина приехал в Санкт-Петербург 17 августа. 

Сотрудники полиции планируют установить с кем находился погибший в последнее время.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , тело украинца
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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