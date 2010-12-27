В Ленобласти у детского санатория нвшли тело погибшего, который приехал с Украины

В Комарово у детского санатория обнаружили тело гражданина с Украины.

2 сентября в курортном районе Санкт-Петербурга нашли тело мужчина, который оказался жителем Украины. В настоящее время выясняются причины смерти.

Как рассказали очевидцы, труп погибшего обнаружили под забором детского психоневрологического санатория "Комарово" в 09.00 утра. На место происшествия прибыли сотрудники правоохрнительных органов и установили, что тело принадлежит 31-летнему гражданину Украины. Также выяснилось, что мужчина приехал в Санкт-Петербург 17 августа.

Сотрудники полиции планируют установить с кем находился погибший в последнее время.