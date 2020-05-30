В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса

Выводы были сделано на основе исследования продававшихся на рынке животных.

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане стал "жертвой" коронавируса, но не его источником. Об этом заявили директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, сообщает газета Daily Mail.

Специалист рассказал о проведенном анализе образцов животных, продававшихся на китайском рынке. Результаты исследования на коронавирусом оказались отрицательными, что говорит о том, что звери никак не могли заразить людей.

Выходит, что рынок был одной из жертв заражения

Гао Фу

Исследователи установили, что вирус возник у летучих мышей, а позднее был передан человеку через "промежуточное животное". Точное место заражения пока неизвестно.

За время пандемии коронавируса в миру зафиксировано 5,7 миллионов случаев заражения, от инфекции скончалось 357 тысяч больных.

Видео: Youtube/CGTN