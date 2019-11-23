Китаец объяснил, почему русские женщины стареют быстрее

Журналист связал проблемы с климатом и свадьбой.

Русские женщины стареют быстрее китаянок, так как мало уделяют себе времени. Такое мнение выразил журналист китайского портала Sohu.

По его мнению, россиянки после свадьбы перестают следить за внешностью и тратят все время на семью. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.

Автор подчеркнул, что россиянки относятся к восточнославянскому этносу, поэтому имеют высокий рост и светлую кожу. Это является преимуществом, но как только девушка начинает полнеть, даже это не спасет. Среди других причин журналист назвал холодный климат. По его мнению, россияне привыкли к высококалорийной еде из-за погоды.

Автор советует девушкам после свадьбы следить за собой и заниматься спортом.