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Китаец объяснил, почему русские женщины стареют быстрее

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Журналист связал проблемы с климатом и свадьбой.

Русские женщины стареют быстрее китаянок, так как мало уделяют себе времени. Такое мнение выразил журналист китайского портала Sohu. 

По его мнению, россиянки после свадьбы перестают следить за внешностью и тратят все время на семью. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.

Автор подчеркнул, что россиянки относятся к восточнославянскому этносу, поэтому имеют высокий рост и светлую кожу. Это является преимуществом, но как только девушка начинает полнеть, даже это не спасет. Среди других причин журналист назвал холодный климат. По его мнению, россияне привыкли к высококалорийной еде из-за погоды. 

Автор советует девушкам после свадьбы следить за собой и заниматься спортом.

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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