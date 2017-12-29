В Китае автоледи приняла "пятую точку" обезьяны за красный сигнал светофора и устроила ДТП

Сбежавшая из цирка обезьяна устроилась на матче для крепления камер над автомобильной дорогой.

В Китайском городе Гуанчжоу произошло ДТП, причиной которой стала "пятая точка" обезьяны.

Сообщается, что невнимательная автоледи ехала по улице города, а когда вскинула глаза вверх, то увидела запрещающий красный сигнал светофора и резко нажала на тормоз. В нее сзади влетело авто, которое ехало по этой полосе в попутном направлении. В ДТП пострадали только автомобили. Но когда стали разбираться в причинах аварии, то выяснилось, что женщина затормозила, увидев красный зад обезьяны, которая устроилась на мачте для крепления видеокамер.

Обезьянка сбежала из близлежащего цирка. Это не первый случай "самоволок" обезьян из этого цирка.

Фото: tvbs