В Кировском районе произошло два ДТП, одно со смертельным исходом

В Кировском районе вечером и ночью произошли два ДТП, в том числе со смертельным исходом.

В Кировском районе произошли два ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Об этом пишет "Росбалт".



Около 00:30 Hyundai врезался в попутный грузовик Volvo на 137-м км трассы А120, затем вылетел на встречку и протаранил Kia.

Погиб находившийся в Hyundai мальчик-пассажир 2003 года рождения.

Водитель 1988 года рождения, и еще трое его пассажиров получили тяжелые травмы.

По данным ГИБДД, остальные пострадавшие сидели в Kia. Помимо 33-летнего водителя, пострадала его 25-летняя пассажир.

Еще одно ДТП произошло ранее на 86-м км авторассы "Кола": Skoda врезалась в фуру Mitsubishi. Два пассажира иномарки получили тяжелые травмы, водитель грузовика отделался легкими травмами.