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В Кингисеппе на льду реки нашли труп женщины
Сегодня, 16:46
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В Кингисеппе на льду реки нашли труп женщины

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Тело передали стражам порядка. Причина смерти устанавливается.

Сегодня, 20 декабря, в Кингисеппе нашли труп женщины. Его заметили местные жители на льду реки Луга. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На место происшествия прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Спасатели вытянули тело на сушу и вызвали полицейских. Бездыханную женщину передали стражам порядка. 

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: со льда Ладоги сняли двух рыбаков в районе деревни Назия.

Фото: Pxhere, Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: кингисепп, полиция, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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