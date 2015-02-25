В Кингисеппе на льду реки нашли труп женщины

Тело передали стражам порядка. Причина смерти устанавливается.

Сегодня, 20 декабря, в Кингисеппе нашли труп женщины. Его заметили местные жители на льду реки Луга. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На место происшествия прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Тосно. Спасатели вытянули тело на сушу и вызвали полицейских. Бездыханную женщину передали стражам порядка.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Pxhere, Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО