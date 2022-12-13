В Канаде началась крупнейшая в новейшей истории страны эвакуация из-за лесных пожаров

Экстренные службы временно переместили из опасных районов более 18 тысяч граждан.

На юго-восточной территории Канады началась крупнейшая в новейшей истории страны массовая эвакуация из-за масштабного лесного пожара. Известно, что пламя уничтожило или серьезно повредило десятки домов, расположенных на территории Новой Шотландии, в пригороде Галифакса. Экстренные ведомства отметили, что огонь вышел из-под контроля в связи с шквальным ветром и сильной засухи в регионе. Власти объявили режим чрезвычайного положения на неделю, который начал свое действие с 23 мая.

Пожары привели к эвакуации тысяч людей. Второе возгорания было зафиксировано на юго-западной оконечности провинции, в округе Шелберн. Руководитель местной пожарной охраны Галифакса Роб Хебб объяснил журналистам из Radio Canada, что пока что нет данных о возможных жертвах трагедии. Он добавил, что пламя быстро распространяется по участкам. В интервью телеканалу CBC мэр Галифакса Майк Сэвидж с добавил, что в общей сложности спасатели эвакуировали порядка 18 тысяч граждан. Они отправлены в оперативные пункты приема.

Наши пожарные будут здесь сутками. Даже когда мы потушим наземный пожар, будет много работы по тушению подземных очагов. Это будет долгосрочная операция, и люди должны к ней подготовиться. Дэйв Мелдрам, заместитель начальника пожарно-спасательного управления

.В настоящее время сообщается о выгорании более 941 тысяч гектаров лесного массива. Сильнее всех пострадала от пожаров провинция Альберта. Этот регион считается одним из крупнейших нефтедобывающих. На территории сожжены свыше полумиллиона гектаров лесов и лугов, здания и предприятия. Спасатели регистрируют там еще 92 активных очагов воспламенения. Дым от пожара вызывает или может привести к ухудшению качества воздуха и снижению видимости на дорогах.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости