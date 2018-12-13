  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Каменке поздравили с юбилеем мотострелковую бригаду
Сегодня, 12:16
113
KaterinaKono13

В Каменке поздравили с юбилеем мотострелковую бригаду

0 0

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов на аллее Героев, прошли показательные выступления военнослужащих. Желающие посетили выставку современной техники и оружия.

138-я гвардейская Красносельская ордена Ленина Краснознаменная мотострелковая бригада отметила 85-ю годовщину со дня образования соединения. Об этом сообщает пресс-служба администрация МО "Выборгский район" ЛО. 

В торжественном митинге, приуроченном к знаменательной дате, приняли участие военнослужащие, ветераны, жители п. Каменка, представители общественных организаций, депутатского корпуса, администрации МО "Выборгский район" и местной властной.

Вам удалось сохранить и приумножить славные боевые традиции русского воинства. В своей повседневной службе вы демонстрируете преданность воинскому долгу, присяге и Отечеству.

глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов на аллее Героев, прошли показательные выступления военнослужащих. Желающие посетили выставку современной техники и оружия.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии