В Каменке поздравили с юбилеем мотострелковую бригаду

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов на аллее Героев, прошли показательные выступления военнослужащих. Желающие посетили выставку современной техники и оружия.

138-я гвардейская Красносельская ордена Ленина Краснознаменная мотострелковая бригада отметила 85-ю годовщину со дня образования соединения. Об этом сообщает пресс-служба администрация МО "Выборгский район" ЛО.

В торжественном митинге, приуроченном к знаменательной дате, приняли участие военнослужащие, ветераны, жители п. Каменка, представители общественных организаций, депутатского корпуса, администрации МО "Выборгский район" и местной властной.

Вам удалось сохранить и приумножить славные боевые традиции русского воинства. В своей повседневной службе вы демонстрируете преданность воинскому долгу, присяге и Отечеству. глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин

В рамках мероприятия состоялась церемония возложения цветов на аллее Героев, прошли показательные выступления военнослужащих. Желающие посетили выставку современной техники и оружия.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО