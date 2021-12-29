В Колпино мальчик бил собаку по голове бутылкой со льдом

Житель Петербурга сделал замечание ребенку.

На Заводской улице у дома № 56 мальчик побил собаку бутылкой со льдом. Об этом сообщил житель Колпино в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидец сделал замечание ребенку и пристыдил его. В Сети он опубликовал видео, на котором видно, как школьник трогает животное бутылкой со льдом.

В Сети пользователи возмутились и поведением мужчины. Многие считают, что свидетелю случившегося стоило отыскать родителей подростка и поговорить с ними.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красносельском районе мужчина изнасиловал и выгнал девушку из ее же квартиры.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: Pexels