В Калининском и Красногвардейском районах Петербурга вновь проведут испытания теплосетей

Гидравлические испытания пройдут 21 июля.

Сегодня, 20 июля, стало известно о повторных испытаниях гидравлических сетей Калининского и Красногвардейского районов. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Испытания пройдут 21 июля и коснутся следующих улиц в Калининском районе: Жукова, Лабораторной. Кроме того, проверка осуществится на Кондратьевском, Пискаревском, Полюстровском проспектах и проспекте Мечникова.

В Красногвардейском районе испытают теплосеть на улице Бестужевской и проспекте Энергетиков, Пискаревском, Среднеохтинском, Полюстровском проспектах и шоссе Революции.

В организации отметили, что температура воды во время проверки теплосетей не превысит 40 градусов.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"