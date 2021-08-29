СМИ: в Кабуле прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел вследствие ракетного удара.

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает телевизионный канал "Аль Арабия" со ссылкой на корреспондентов на месте событий.

По данным СМИ, взрыв произошел вследствие ракетного удара. На кадрах опубликованного ролика виден столб черного дыма с места ЧП.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американских граждан немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула из-за "конкретной и заслуживающей доверия угрозы".

Видео: Twitter/hindgourav