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Видео: в Ижевске две сестры 12 и 15 лет прыгнули с крыши из-за родителей и разбились насмерть

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Девочка перед прыжком выложила видео в социальную сеть.

Сегодня, 19 февраля, пару часов назад в Ижевске две сестры, 15-летняя Анастасия и 12-летняя Мария, прыгнули с крыши дома и разбились насмерть.

Перед смертью старшая сестра Настя попрощалась со своими друзьями и выложила видео в социальную сеть Instagram за несколько минут до прыжка.

Анастасия написала слова извинения перед своими друзьями, и просит прощения за то, что так поступила с ними. 

Спасибо этим девочкам , за то , что были со мной в эти последние моменты , очень ценила вас в своей жизни , умоляю простить и понять. Мысленно я всегда буду с вами.

Так Анастасия закончила свой прощальный пост

Известно, что девочки решились на это из-за того, что родители были против отношений Маши с её парнем. Настя решила поддержать сестру и прыгнула вместе с ней.

Видео: Instagram / an_astasiia4551

Фото: социальные сети

Теги: ижевск , прыгнули с крыши , семья , сестры , смерть
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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