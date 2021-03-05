В Италии заявили об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

Гуидо Крозетто рассказал о том, что новые военные поставки для ВСУ есть лишь на бумаге.

Поставка восьмого пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины пока что является только "декларацией о намерениях". Соответствующее заявление в рамках публичного мероприятия сделал итальянский министр по обороне Гуидо Крозетто. Иностранный чиновник пояснил, что ресурсы европейской страны небезграничны, несмотря на готовность Рима поставлять армии киевского режима западные виды вооружения. Эксперт добавил, что властям важно посмотреть на то, что можно отправить ВСУ, не ставя при этом по угрозу собственную национальную безопасность.

Готовность отправить восьмой пакет есть. Но его не существует, потому что пока не будет списка материалов, это только декларация о намерениях. Италия сделала почти все, что могла, дальнейшего пространство еще есть немного. Гуидо Крозетто, глава Минобороны Италии

Гуидо Крозетто подчеркнул, что Италия большое внимание уделила системам противовоздушной обороны.

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Фото и видео: YouTube / ALI Autonomie Locali Italiane