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В Гончарово на 100% выполнили доходную часть бюджета

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Канал Piter.TV публикует репортаж с отчета главы администрации Гончаровского поселения по итогам работы в 2019 году.

Администрация Гончаровского сельского поселения отчиталась перед жителями об итогах работы в прошлом году. Главный результат - 100-процентное выполнение бюджетного плана по собственным доходам. По итогам года бюджет сельского поселения составил 101 млн рублей, эти средства направили на развитие поселков

В частности, проведен текущий ремонт ТП и наружного уличного освещения в пос. Перово, Гончарово, Вещево, Житково, Барышево, Гаврилово. Установлены дорожные искусственные неровности и дорожные знаки в пос. Гончарово, Гаврилово, Житково и Вещево.

На муниципальные средства отремонтирована линия электропередач в пос. Перово и Вещево. В 2019 году благоустроена общественная территория на ул. Круговая д. 3,6,7 на сумму 6 млн. 300 тыс. рублей.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг,

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