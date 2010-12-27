В Ленобласти три недели не могли вскрыть квартиру пропавшей пенсионерки

В Гатчине пожилую женщину не смогли спасти из-за того, что полиция не выразила уверенности, что в квартире труп.

11 ноября в Гатчине участковый и сотрудники ЖЭУ вскрыли дверь однокомнатной квартиры №61 в доме по улице Хохлова. На полу в ванной они обнаружили тело умершей 88-летней хозяйки, Мэри Шкляревской, сообщает 47news.

Соседка пенсионерки Любовь Ильина рассказала, что пропажу женщины заметили еще три недели назад. Окончательно забили тревогу, когда Шкляровская не открыла дверь почтальону, которого она обычно встречала на лавочку у подъезда, так как плохо слышала и боялась пропустить. Старушку давно не видели и в продуктовом магазине.

Также женищна рассказала, что участковый отказался открывать дверь, так как у него не было уверенности, что там труп, а за взломанную дверь придется платить. Соцзащита просто написала заявление в полицию. Любовь предполагает, что ее еще можно было спасти.

Сотрудники полиции уловили запах от двери только 10 декабря. После этого было принято решение вскрывать дверь.

Шкляровская переехала в однокомнатную квартиру на Хохлова после смерти мужа профессора, доктора наук, физика Ленинградского института ядерной физики имени Б.П. Константинова. Детей у них не было.