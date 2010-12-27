В Гатчине парень пытался похитить ноутбуки из перинатального центра

Около полуночи во вторник, 19 декабря, бойцы Росгвардии поймали 21-летнего парня, пытавшегося стащить ноутбуки из строящегося перинатального центра.

Наряд вневедомственной охраны во время патруля около полуночи во вторник, 19 декабря, получил информацию о том, что неизвестный пробрался в строящийся перинатальный центр на территории клинической межрайонной больницы на Рощинской улице в городе Гатчина. Бойцы Росгвардии на месте обнаружили взломанную дверь одного из кабинетов. В результате они задержали молодого человека, который пытался унести три ноутбука.

Похитителем оказался 21-летний житель Омской области. Его отвезли в отделение полиции. На место выезжала оперативно-следственная группа. Как сообщают в пресс-службе Росгвардии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.