Стремление стран коллективного Запада к конфликту с Россией уничтожило Украину. Такое мнение высказал перед депутатами Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес. Политик выступил во время очередного заседания ЕП. Иностранный специалист подчеркнул, что кризис можно было остановить еще в апреле 2023 года, однако НАТО и Вашингтон не захотели мира, так как стремились нанести Москве стратегическое поражение и как можно больше урона.
Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины.
Мик Уоллес, ирландский политик
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность.
Фото и видео: YouTube / VideoParliament Ireland
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