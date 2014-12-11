В семье знаменитых эрмитажных котов произошло пополнение. Кошка Графиня стала мамой шестерых малышей, которые появились на свет 9 июля. В Эрмитаже сообщили о пополнении среди пушистых обитателей музея. Кошка по кличке Графиня родила сразу 6 котят. Недавно сотрудники музея заметили, что животное стало плохо себя чувствовать, поэтому отвезли его на обследование к ветеринару. Во время УЗИ специалисты выяснили, что причиной состояния стала беременность. Изначально врачи зафиксировали 4 сердцебиения, однако в итоге кошка родила больше малышей. 9 июля на свет появились 6 котят. Среди них есть рыжий, светло-рыжий с серебристым оттенком, черный и 3 полосатых малыша. Сейчас Графиня и ее потомство чувствуют себя хорошо. Сотрудники Эрмитажа пока не смогли определить пол новорожденных, но уже предложили петербуржцам принять участие в выборе имен для котят. Когда малыши подрастут, научатся пользоваться лотком и получат необходимые прививки, для них начнут искать новых хозяев. Предполагается, что это произойдет через 2–3 месяца. Ранее мы сообщали, что в Эрмитаже вечерние сеансы станут в 1,7–2,4 раза дешевле дневных. Фото: пресс-служба Эрмитажа / Сергей Новиков
Шесть малышей появились на свет у одной из самых известных кошек Петербурга
Кошка Графиня стала мамой шестерых котят в Эрмитаже.
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