В День артиллериста в музее школы №138 пройдут съемки фильма

Премьера фильма состоится в декабре в "Ленфильме". Ее приурочат ко Дню героев Отечества.

Специалисты кинопроизводства фонда "Мост поколений" приступают к заключительному этапу съемок документального фильма о боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Александра Невского, Бориса Капитоновича Феофанова.

Съемки пройдут в музее школы №138 имени Святого благоверного князя Александра Невского (Калининский район) и назначены на день профессионального праздника артиллеристов и ракетчиков 19 ноября.

Борис Капитонович Феофанов, прошедший Великую Отечественную войну, и, посвятивший много лет службе в ракетных войсках, курировал школьный музей, регулярно встречался с подрастающим поколением и проводил с детьми уроки мужества.

Сейчас в музее проходит отдельная выставка, посвященная боевому пути ветерана.

Фильм планируют презентовать уже в декабре. Премьера пройдет в кинотеатре Киностудии Ленфильм.

Фото носит иллюстративный характер: ННКО "Мост поколений" / официальный сайт