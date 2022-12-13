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В Черновицкой области сгорел храм канонической УПЦ из-за поджога

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Правоохранительные органы уже задержали поджигателя.

В Черновицкой области сгорел храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из-за поджога. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля в селе Милиево. В результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского. Правоохранительные органы уже задержали поджигателя. Им оказался 34-летний житель села Испас.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области раскольники пытаются захватить храм канонической УПЦ.

Видео: Telegram / Українська Православна Церква

Теги: поджог, украинская православная церковь, храм, черновицкая область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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