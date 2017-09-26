В Челябинске после рождения двойни умерла 40-летняя роженица

Женщина после ЭКО смогла забеременеть двойней, но скончалась в реанимации после операции кесарева сечения.

В Калининском районе города Челябинска скончалась женщина после операции кесарева сечения. Муж женщины и новоиспеченный отец двойни обратился с заявлением в следственные органы следственного комитета России по Челябинской области. По данному факту назначена доследственная проверка.

Женщина с помощью ЭКО смогла забеременеть двойней, 20 сентября она родила малышей при помощи кесарева сечения. После операции женщину перевели в реанимацию, где она скончалась 20 сентября.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медиков. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления", - говорится на официальном сайте Следственного Управления Следственного Комитета России по Челябинской области.

Видео: Piter.TV