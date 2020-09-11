Власти Петербурга изъяли 600 единиц незаконной сувенирной продукции

Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) в Центральном районе Петербурга проведены мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной уличной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В результате проведенных мероприятий было изъято 600 единиц сувенирной продукции, а также торговое оборудование. Основными точками стали Дворцовая площадь, арка Главного Штаба и набережная канала Грибоедова.
Всех пойманных на реализации незаконной продукции привлекут к административной ответственности. В Смольном призвали не поощрять незаконную уличную торговлю.
Ранее сообщалось, что спрос на сладости возрос в Петербурге
Фото: Piter.TV
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