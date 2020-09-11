Власти Петербурга изъяли 600 единиц незаконной сувенирной продукции

В центральном районе Петербурга власти изъяли около 600 единиц незаконной сувенирной продукции. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) в Центральном районе Петербурга проведены мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной уличной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В результате проведенных мероприятий было изъято 600 единиц сувенирной продукции, а также торговое оборудование. Основными точками стали Дворцовая площадь, арка Главного Штаба и набережная канала Грибоедова.

Всех пойманных на реализации незаконной продукции привлекут к административной ответственности. В Смольном призвали не поощрять незаконную уличную торговлю.

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Фото: Piter.TV