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В Ботаническом саду открывается Водная оранжерея
Сегодня, 19:10
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В Ботаническом саду открывается Водная оранжерея

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Посетить экспозицию можно с 30 мая.

В Ботаническом саду в конце весны откроется Водная оранжерея. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария. 

Увидеть экспозицию можно с 30 мая. Билеты продаются в кассах сада. 

Но некоторое количество билетов есть в электронном виде на нашем сайте. Также там есть билеты на экскурсии по Японскому саду.

Пресс-служба Ботанического сада

Жителей города приглашают увидеть бассейн с кувшинками, лотосами, викторией амазонской. 

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

Теги: ботанический сад, водная оранжерея, куда сходить в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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