В Ботаническом саду открывается Водная оранжерея

Посетить экспозицию можно с 30 мая.

В Ботаническом саду в конце весны откроется Водная оранжерея. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

Увидеть экспозицию можно с 30 мая. Билеты продаются в кассах сада.

Но некоторое количество билетов есть в электронном виде на нашем сайте. Также там есть билеты на экскурсии по Японскому саду. Пресс-служба Ботанического сада

Жителей города приглашают увидеть бассейн с кувшинками, лотосами, викторией амазонской.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург