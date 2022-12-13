В Ботаническом саду открывается Водная оранжерея

В Ботаническом саду в конце весны откроется Водная оранжерея. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.
Увидеть экспозицию можно с 30 мая. Билеты продаются в кассах сада.
Но некоторое количество билетов есть в электронном виде на нашем сайте. Также там есть билеты на экскурсии по Японскому саду.
Пресс-служба Ботанического сада
Жителей города приглашают увидеть бассейн с кувшинками, лотосами, викторией амазонской.
Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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