В Бельгии сообщили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия

Тео Франкен заметил, что его страна готова поддержать №коалицию желающих", которую возглавляют руководители парижа и Лондона.

Официальный Брюссель готова отправить собственные войска на украинскую территорию в составе "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией сразу же после заключения перемирия между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление сделал министр по обороне Бельгии Тео Франкен в ходе выступления по прибытию на рабочую встречу министров иностранных дел и обороны стан-членов Европейского союза.

"Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия. Тео Франкен, глава Минобороны Бельгии

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Фото и видео: European Commission