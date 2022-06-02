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В Бельгии сообщили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия

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Тео Франкен заметил, что его страна готова поддержать №коалицию желающих", которую возглавляют руководители парижа и Лондона.

Официальный Брюссель готова отправить собственные войска на украинскую территорию в составе "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией сразу же после заключения перемирия между Киевом и Москвой.  Соответствующее заявление сделал министр по обороне Бельгии Тео Франкен в ходе выступления по прибытию на рабочую встречу министров иностранных дел и обороны стан-членов Европейского союза. 

"Мы готовы в составе "коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия.

Тео Франкен, глава Минобороны Бельгии

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Фото и видео: European Commission

Теги: бельгия, всу, евросоюз, отправка войск, перемирие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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