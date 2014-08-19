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Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов
Сегодня, 10:12
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Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов

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В Эстонии узнали об обсуждениях стран ЕС по вопросу конфискации российских замороженных активов для помощи Украине.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас признала, что некоторые страны региона все еще выступают против использования замороженных российских финансовых активов, однако эстонка не ответила прямо на вопрос  СМИ о том, какие именно. Слова иностранной представительницы приводят местные журналисты из телерадиокомпании ERR.

Если говорить об использовании замороженных российских активов, мы ведем обсуждения с 27 странами-членами. Мы готовимся, так как существуют определенные риски, и нужно найти пути снизить эти риски. Плюс некоторые страны решительно против этого. Не могу называть имена, вы можете прочитать об этом в СМИ, это не сложно понять.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Гостья интервью отметила, что, например, на территории Бельгии власти чувствуют наибольший риск, так как именно в этом государстве ЕС находится больше всего замороженных активов России.

Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд.

Фото: European Commission

Теги: заморозка активов, кая каллас, конфискация активов, эстония
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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