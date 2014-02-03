Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Глава МИД ЕС надеется, что план помощи будет утвержден оперативно.

Европейский союз должен согласовать "много деталей" к тому моменту, когда сможет официально утвердить предложение о выделении нового транша помощи Вооруженным силам Украины на сумму в 40 миллиардов евро. Соответствующее заявление в в Брюсселе перед журналистами сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас. Иностранный дипломат прокомментировала ситуацию по прибытию на саммит руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов регионального содружества.

Есть общая политическая поддержка, но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Эксперт напомнила о том, что на саммите ЕС 6 марта, который также не утвердил план помощи Украине, делегатами было принято решение "принять его как можно скорее". Кая Каллас пообещала решить остающиеся проблемы в возможно более короткий срок.

Каллас: блокирование Венгрией решений по Украине становится все труднее для ЕС.

Фото и видео: European Commission