В МИД ЕС оценили позицию Будапешта по оказанию помощи Украине.

Блокирование венгерским правительством дальнейших решений Европейского союза по вопросам финансовой и военной помощи Украине становится все труднее переносить для регионального сообщества и международных союзников киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления в Брюсселе перед журналистами сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас. Иностранный дипломат прокомментировала ситуацию во время своего прибытия на экстренный саммит, организованный в помощь для Украины.

Да, это становится все труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Лаврова не удивляет позиция Европы о том, что "мир на Украине хуже, чем война".

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