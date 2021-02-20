Лаврова не удивляет позиция Европы о том, что "мир на Украине хуже, чем война"

Глава МИД РФ напомнил о риторике Жозепа Борреля, Каи Каллас и других европейских дипломатов.

В Москве указали, что позиция большинства европейских стран о том, что "мир на Украине хуже, чем война", уже не вызывает такого глубокого изумления. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступающий на совместной пресс-конференции с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой перед журналистами. Чиновник обратил внимание СМИ на логику высказываний со стороны бывшего главы верховной дипломатии политики безопасности Европейского союза Жозепа Борреля, а также сменщицы - Каи Каллас в отношении украинского кризиса.

Они все заявляют, что сейчас мир на Украине хуже, чем война, надо сначала добиться перевеса на поле боя и потом "со слабой" Россией уже договариваться. Правда, теперь не упоминается задача нанесения стратегического поражения РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России