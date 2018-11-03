В Балтиморе в здании сортировочного центра Amazon отвалилась стена, есть погибшие

Найдены тела двух погибших, работы по поиску пострадавших продолжаются.

В Балтиморе от здания, где расположен сортировочный центр Amazon, отвалилась фасадная стена. Во время разбора завалов были найдены тела двух погибших. Причиной трагедии могла стать непогода, пишет "Фонтанка".

По данным CNN, работы по поиску пострадавших продолжаются. На данный момент вытащить из завалов удалось тело одного мужчины, второго найденного извлекают из-под обломков.

Точная причина обрушения стены пока неизвестна, однако известно, что во время ЧП в городе был штормовой ветер.

Видео: Twitter/Jennifer Franciotti‏