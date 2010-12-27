В "Балтийских банях" на Шкапина умер пожилой посетитель

В Адмиралтейском районе в парилке погиб пенсионер.

В Адмиралтейском районе Петербурга во время банных процедур погиб местный житель. Инцидент произошел в заведении по улице Шкапина, дом 10. Пожилой клиент комплекса “Балтийские бани” скоропостижно скончался в парилке. В настоящее время в причинах смерти пенсионера разбираются эксперты и следственные органы.

О трагедии сообщили очевидцы события. Посетители банного комплекса обнаружили мертвеца днем 14 марта на третьем этаже мужского отделения. На место были вызваны сотрудники полиции. Оперативники установили, что жертве было 62 года. Внешних признаков насильственной смерти на теле усопшего не было выявлено.

