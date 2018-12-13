В Баку скончался композитор Ариф Меликов

Автору "Легенды о любви" было 85 лет.

В Баку на 86-ом году жизни скончался композитор Ариф Меликов. Об этом сообщили в пресс-службе минкульта Азербайджана. Прощание с композитором состоится в четверг в Бакинской музыкальной академии. Меликова похоронят в первой Аллее почетного захоронения.

Ариф Джангир оглы Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. Он является выпускником Азербайджанской государственной консерватории по классу композиции. Широкую известность ему принес балет "Легенда о любви" (1961), показанный в разных театрах мира. Он также написал саундтреки к более 20 фильмам.

За свою творческую деятельность Меликов удостоен звания "Народный артист СССР", а также награжден ордена "Знак Почета", орденом "Независимости", орденом "Гейдара Алиева" и другими.

Фото: архивы

Видео: Bolshoi Theatre / YouTube